Ilgiorno.it - Mezzi pubblici di notte a Brescia: il Comune studia un piano per garantire la sicurezza sui mezzi

Leggi su Ilgiorno.it

– Unper la mobilità notturna, sviluppato sulla scia di quanto fanno altre città europee. Ci sta lavorando l’Amministrazione, in risposta ad una delle priorità emerse dagli Stati generali dei giovani deldi. L’iniziativa promossa dall’Assessorato alle politiche giovanili deldi, guidato da Anna Frattini, era partita l’11 maggio con la giornata di partecipazione civica con più di 240 ragazzi e ragazze, 76 rappresentanti del terzo settore, 21 amministratori locali. Dopo la partecipazione e la condivisione, sono seguiti mesi di lavoro per elaborare quanto era arrivato dai ragazzi e dalle ragazze coinvolte nell’affrontare i tre temi emblematici proposti per questa prima edizione: cultura,e spazi. Ne è nato un documento, l’Agenda delle priorità, che sarà presentato ufficialmente mercoledì 19 al Mo.