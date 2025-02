Notizie.com - Meteo weekend, pioggia ancora per poche ore: quando arriva la primavera

temporali in alcune città italiane ma presto tornerà il sole, dopo giorni di maltempo che hanno coinvolto soprattutto la Toscana. Le previsioni dell’esperto del.it.perore:la(Notizie.com)Per la prossima settimana sono attese temperature primaverili che Stondo!iveranno già da domani, sabato 15 febbraio. “Ieri, venerdì, è entrata una massa d’aria molto molto fredda in discesa dal nord Europa che ha favorito la formazione di un ciclone in Italia in spostamento dalle regioni del nord verso il resto del Paese”. Così, a Notizie.com, ilrologo Mattia Gussoni de Il.it. “Temporali e nevicate a quote basse sul nord le abbiamo viste ieri nel pomeriggio”.Anche oggi, sabato 15 febbraio, sono attesi temporali.