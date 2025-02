Lanazione.it - Meteo Toscana, dopo pioggia e neve ora il vento forte: traghetti a singhiozzo per le isole

Firenze, 15 febbraio 2025 – E’ ila caratterizzare ilinin questo sabato 15 febbraio, giorno di San Faustino. Forti raffiche da nord spazzano la regione, rendendo la vita difficile nell’Arcipelago toscano. Iper leinfatti, visto il mare in tempesta, andranno aun po’ per tutta la giornata. Collegamenti difficili sia con l’Isola del Giglio che con l’Isola d’Elba, entrambe tra l’altro colpite dallaviolentissima degli ultimi giorni con danni per entrambe: alberi sradicati e strade allagate al Campese, mentre a Portoferraio un vero e proprio alluvione ha causato gravi danni a imprese e famiglie. Difficoltà per iApprofondendo i disagi per i collegamenti con le, il servizio regionale di infomobilità Muoversi insegnala che il traghetto delle 12.