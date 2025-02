Liberoquotidiano.it - Meteo, Mario Giuliacci: "Crollo delle temperature". Ecco quando l'Italia finisce sotto zero

In queste ore l'sta affrontando un'ondata di maltempo tipicamente invernale. Pioggia, grandine e tantissimo freddo stanno costringendo glini a rimanere in casa. Ma, come riporta il colonnellosul suo sito.it, dalla prossima settimana il tempo tornerà a essere stabile. Nella giornata di lunedì 17 febbraio avremo ampi spazi soleggiati su gran parte della nostra penisola. Non si esclude il transito di poche nubi. Ciò non significa però che il freddo cesserà di stringere la Penisola. Questo grazie al continuo afflusso di correnti d'aria di origine artica provenienti dal Nord-Europa che giungeranno sul bacino del Mediterraneo. La percezione del freddo sarà acuita dai venti che soffieranno dai quadranti settentrionali, soprattutto sulle regioni settentrionali e sul versante adriatico.