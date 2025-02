Ilfoglio.it - Messaggi di San Valentino

“Domenica saremo insieme, cinque, sei ore, troppo poco per parlare, abbastanza per tacere, per tenerci per mano, per guardarci negli occhi”. (Franz Kafka, San, detto ovviamente prima che il giorno degli innamorati venisse festeggiato). “In breve, il più grande piacere che c’è, dopo l’amore, è parlare d’amore”. (Louise Labé, poetessa francese, pronunciata quando Sanera molto al di là da venire). “Saremo vicini, lo saremo per anni. Verrà il momento, e io per questo sospiro, amor mio, che tu possa finalmente entrare dentro di me. E se non entri tu, spiacente, allora entrerà Putin”. (Nato, San2025, expressly for Zelensky).