Quifinanza.it - Mercati: l’inflazione USA frena la Federal Reserve

Si chiude un’altra settimana all’insegna dei rialzi per i titoli del comparto immobiliare, quotati a Piazza Affari, con l’attenzione degli investitori concentrata sulle banche centrali, in particolare sulla, dopo chenegli Stati Uniti ha segnato un aumento superiore al previsto, nel mese di gennaio, portandosi al 3%, livello al di sopra dell’obiettivo della banca centrale. Il dato ha alimentato le ipotesi tra gli addetti ai lavori di uno slittamento del taglio dei tassi da parte della banca centrale americana, a dicembre e, non più a settembre, come previsto.USA rafforza l’approccio prudente della FedLa corsa dei prezzi negli Stati Uniti è legata ai più alti costi per la voce abitazione, ma anche al rincaro delle assicurazioni di auto, dei prezzi degli alimentari e delle tariffe aeree.