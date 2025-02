 Menu anxiety | quando andare al ristorante diventa uno stress

Leggi su .com

Life&People.it Uscire a cena sembrato un vero e proprio problema per la Generazione Z. Secondo uno studio, molti giovani provano “ansia da menù”mangiano fuori casa. Questo fenomeno solleva preoccupazioni su quanto sia difficile per i ragazzi tra i 18 e i 24 anni ordinare i loro pasti. Ben l’86% degli intervistati è vittima di “menu” e, addirittura, un terzo di loro si sente così nervoso che preferisce chiedere a qualcun altro al tavolo di comunicare con il cameriere per loro.Dalla gioia all’ansia:il menù alfonte diAnche se per la maggior parte delle personefuori a cena è un vero piacere, per alcuni, invece, può essere davveroante. Siamo sinceri: a chi non è capitato di leggere un menù, magari composto da sei o, addirittura, otto pagine e non sapere quale pietanza scegliere? Sicuramente a tutti, è assolutamente normale; il problema sorgequesta indecisione si trasforma in ansia.