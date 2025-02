Ilfattoquotidiano.it - Meno male che a Cristicchi nessuno ha detto che ‘La cura’ è un testo maschilista

Solo il genio dissacrante di Tommaso Labranca era riuscito a mettere alla berlina i testi criptici del Maestro Franco Battiato, meleggiando quel capolavoro che è la Prospettiva Nevski in un libro a sua volta indimenticabile come Chaltron Escon. Lì Labranca scriveva che a San Pietroburgo la minima stagionale è di -7°C, e che però non si può cantare “un vento a sette gradi sotto zero”, poiché “un vento a soli sette gradi sotto zero non avrebbe reso possibile la scrittura di un verso successivo, quello in cui il vento ‘a tratti, come raffiche di mitra, disintegrava i cumuli di neve’. A trenta gradi sotto zero i cumuli di neve sono ormai piccoli ghiacciai compatti che nessun vento può disintegrare”.E così via, in un crescendo di sbeffeggiamenti caustici del “Battiato cialtrone”, ché esiste – dice sempre Labranca – sia quello sia il Battiato non-cialtrone, per esempio quello che va a fermare la latinizzazione della lingua araba, come si sente nel videoclip di Voglio vederti danzare.