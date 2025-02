Ilgiorno.it - Melzo e il “Bistrot culturale“. Rilancio dopo la gara a vuoto

La prima, ormai un anno e mezzo fa, era andata deserta, sul futuro ““ a Palazzo Trivulzio obiettivo invariato, ma cambio di strategia. Con una variazione di bilancio di fine mese, gli spazi al pianterreno del palazzo destinati a ospitarlo saranno inseriti nel “Piano delle valorizzazioni“ comunale. Subitouna nuova, più appetibile economicamente per gli operatori disposti alla sfida. La speranza: vedere la struttura aperta entro fine estate. Il progetto del ““ è stato sin dal principio fiore all’occhiello nel più ampio piano di restyling di Palazzo Trivulzio, conclusosi ormai da tempo. Un bar “cultural letterario“ al pianterreno dell’ala del palazzo che ospitò la biblioteca, in osmosi con il grande cortile interno, già utilizzato nelle ultime estati per iniziative all’aperto, e in sinergia con le attività del teatro Trivulzio, che si trova sul versante opposto.