Medvedev out in semifinale a Marsiglia | sarà Medjedovic a sfidare Humbert

Leggi su Sportface.it

Niente finale tra le prime due teste di serie del tabellone nell’ATP 250 di. Se da un lato Ugonon delude e ancora una volta si dimostra quasi imbattibile su questa superficie rapida nei tornei di casa, dall’altro Daniilnon riesce a tornare nell’atto conclusivo di un torneo del circuito maggiore.2/3/2025 – ROTTERDAM – Daniil(RUS) in action against on the first day of the ABN AMRO Open tennis tournament in Ahoy. ANP SANDER KONING /ANP/Sipa USASCONFITTO NETTAMENTEIl russo quest’oggi è stato sconfitto senza appello da un giovane in rampa di lancio quale Hamad, che si è imposto con il punteggio di 6-3 6-2 ottenendo il miglior risultato della sua fresca carriera. Primo successo contro un top-10 per il serbo, che ha chiuso la contesa in poco più di un’ora.