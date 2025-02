Ilrestodelcarlino.it - Medici, i dubbi sul rapporto di dipendenza

Continua dalla prima pagina ..A questo proposito ci si chiede dove siano finiti i 235 milioni stanziati per questo nella Finanziaria se ricordo bene del 2019. Come condizione indispensabile per raggiungere questi obbiettivi viene invocata da alcuni la necessità che idina generale diventino dipendenti per rispondere alla mutata domanda di salute. Prima di parlare disarebbe necessario rileggere quanto già previsto della convenzione (il contratto di lavoro) deidina generale che istituisce il ruolo unico dellana generale con l’obbligo dei Mmg, oltre alla loro consueta attività, di essere presenti per un certo numero di ore in strutture messe a disposizione dell’Ausl per attività appunto indicate e coordinate dall’Ausl. Le Case di Comunità non potranno essere l’unica risposta a tali esigenze (ne sono previste circa 1200 e i Comuni italiani sono circa 8000!), ma sarà necessario organizzare le Aggregazioni Funzionali Territoriali, indispensabili per garantire la capillarità della presenza sanitaria in una Nazione fatta non solo di città, ma anche di borghi e paesi.