Juventusnews24.com - Mazzola svela il retroscena: «Potevo andare alla Juve! Boniperti e Agnelli ci provarono, ma dissi di no per un motivo»

Sandro Mazzola ha alimentato la vigilia di Juventus–Inter attraverso un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. Ecco cos'ha detto la storica bandiera nerazzurra, che ha confessato di essere stato a un passo dal vestire i colori bianconeri.

«Boniperti e l'Avvocato Agnelli ci provarono almeno tre volte a portarmi alla Juve. Gianni Agnelli mi offrì persino una concessionaria Fiat, e doppio stipendio rispetto a quanto prendevo all'Inter. Però la mia mamma disse: 'Sandrino, se vai da quelli là, tuo padre si rivolta nella tomba'. Non andai, naturalmente. Inter e Juve sono il calcio italiano, le squadre più grandi: mi dispiace per gli altri, ma non ce n'è.»