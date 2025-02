Lanazione.it - Maxi furto d’oro, l’operaio infedele scarcerato: “Soffro di ludopatia, per questo ho rubato”

Arezzo, 15 febbraio 2025 – Ha trascorso il San Valentino a casa della fidanzata ma fino a ieri mattina era in carcere. Con l’accusa di rapina. Lui, 30 anni, rumeno, è il basista del colpo all’Italiana Horo di Badia Al Pino: il blitz da 600 mila euro messo a segno con lo spray al peperoncino. È stato l’unico che agli interrogatori di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari ha voluto parlare. Ha chiesto scusa all’imprenditore e ha spiegato quella che era la sua situazione: “di, perho“. Una strategia, quella affinata insieme ai suoi legali Tiberio ed Eugenio Baroni, che ha dato i suoi frutti tant’è che il gip ha deciso di dargli un’altra possibilità: niente carcere ma sì ai domiciliari. E poi era incensurato e anche questa non è una cosa da sottovalutare.