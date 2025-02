Ilgiorno.it - Maxi-evasione con bolidi d’epoca. Sequestrata la Ferrari di Rossellini

Correva l’anno 1954, quando il regista Robertoacquistò la375 MM, un bolideche ora vale oltre 30 milioni di euro, sequestrato dalla Guardia di finanza di Milano nel Principato di Monaco. Un’auto, poi passata di mano, celebre anche per le tonalità argento della sua carrozzerie e per un restyling unico che l’ha resa un oggetto di culto per gli appassionati. È stata posta sotto sequestro in Francia, inoltre, un’Alfa Lungo Berlinetta 8C 2900B, auto del valore di oltre 26 milioni di euro vincitrice di plurimi concorsi, immatricolata nel 1938 e per questo sottoposta "alla normativa sui beni culturali e illecitamente esportata". Veicoli con una storia illustre finiti al centro di un’indagine della Procura di Milano, condotta della Fiamme gialle, sfociata nel sequestro preventivo di beni per oltre 70 milioni di euro: cinque auto storiche, tra cui lache fu die l’Alfa pluripremiata, denaro depositato su conti corrente a Montecarlo intestati a una società con sede nel paradiso fiscale delle Isole Cayman e beni di un’agenzia di pratiche auto per un valore di circa 30mila euro, presunto "profitto del reato di corruzione".