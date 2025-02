Oasport.it - Matteo Arnaldi non si ferma più: battuto Nakashima, è in semifinale a Delray Beach

Un fantasticosi qualifica per ladell’ATP 250 di: prestazione straordinaria per il giocatore ligure che batte Brandoncon il punteggio di 7-6(2), 6-4 in un’ora e quarantadue minuti di gioco e domani troverà uno tra Taylor Fritz e Alejandro Davidovich Fokina. TerzaATP in carriera per l’azzurro.Il primo set è decisamente equilibrato, con entrambi i giocatori che esprimono una grande qualità nei loro turni di battuta e concedono praticamente le briciole fino al 4-4. Si entra quindi nella fase calda del set edeve cancellare una palla break, mentre nel game successivo èad annullare un set point: il ligure con un ace al centro, lo statunitense con un servizio vincente al centro. Si decide quindi tutto al tiebreak e a suon di vincenti il sanremese se lo porta a casa per 7-2 e si aggiudica il primo parziale.