Oasport.it - Matteo Arnaldi n.3 d’Italia! Triplo sorpasso in una settimana: quante posizioni guadagna nel ranking ATP a Delray Beach

approda alle semifinali del torneo di. Il ligure ha sconfitto nei quarti di finale l’americano Brandon Nakashima (n.43 del mondo) col punteggio di 7-6 (2) 6-4 in 1 ora e 44 minuti di partita e affronterà nel penultimo atto lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.60 ATP), che a sorpresa si è imposto contro la testa di serie n.1 del torneo americano, Taylor Fritz (n.4 del).A proposito di, ci sono dei riflessi nella classifica mondiale rispetto al riscontro di. Il nativo di Sanremo, infatti, ha sorpassato in colpo solo i tre tennisti nostrani che lo precedevano in classifica. Si parla di Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego eBerrettini, diventando n.3nella graduatoria (n.34 virtuale).A questo punto l’appetito vien mangiando, anche perché la sfida contro Davidovich Fokina è alla portata, per quanto accaduto di recente.