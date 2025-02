Laprimapagina.it - Matera, arriva I’ Imperial Royal Circus tra i più importanti e grandi d’Europa

Leggi su Laprimapagina.it

l’, tra i più, il colosso italiano con 100 esemplari, dal 21 febbraio al 2 marzo in città, dopo il successo da sold out in Puglia, sbarca in Basilicata la grande città viaggiante che per le estese dimensioni, la suaosità, installerà le sue tensostrutture presso il centro commerciale Venusio, ticket a ruba, è questo il riscontro del nostro botteghino online per cui per garanzia posto, è possibile prenotare i biglietti scontati sul sito www..comAttrazioni mai viste in Italia: trapezisti, giocolieri, acrobati, attrazioni esotiche, dall’elegante giraffa ai reali, ai giganti della savana, un colosso che vanta 100 esemplari, artisti internazionali, esibizioni estreme con il globo di metallo e i motociclisti spericolati e la ruota della morte con artisti sudamericani e tanto divertimento con lo showman più amato, il celebre Elder, Clown Ridolini.