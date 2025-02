Masters of the Universe | le prime foto dal set mostrano il principe Adam e la sua spada!

Leggi su Cinefilos.it

of the: ledal setile la sua!La produzione del film live actionof theè ora in corso a Londra e ledal set sono state condivise online. Di recente abbiamo avuto un primo sguardo alla star Nicholas Galitzine (Purple Hearts, Red, White & Royal Blue, The Idea of ??You) in fase di allenamento per interpretare il ruolo principale di He-Man e ora abbiamo il nostro primo sguardo all’attore sul set come il.Come puoi vedere, Galitzine sfoggia quell’inconfondibile acconciatura in stile He-Man, così come l’abito rosa caratteristico di. Lerivelano anche un primo sguardo alla Power Sword dell’eroe. che sembra essere stata confiscata dalla polizia. Sì, questi scatti confermano anche le recenti voci sulla trama secondo cui il film sarà ambientato in parte sulla Terra prima che(presumibilmente) ritorni su Eternia.