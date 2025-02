.com - Massimo Recalcati, Luca Carboni, Gloria Campaner insieme sul palco a Modena per inaugurare “La palestra delle emozioni”

Paura, ansia, insicurezza sonocomuni a chiunque si appresta a salire su unscenico o ad affrontare una prova importante per la propria vita: il Conservatorio di Musica Vecchi Tonelli die Carpi propone un percorso innovativo e gratuito per aiutare i giovani nella gestione psicofisica dell’emotività, guidato da, pianista di fama interazionale e performing coach. Mercoledì 26 febbraio alle 20.30 la “” viene presentata con un grande evento al Teatro Comunale dicondotto da Pietro Del Soldà: apre la serata una lectio di, si prosegue con un’intervista ae un talk con, il Maestro Franco Scala, il soprano Laura Catrani, il mental coach Stefano Massar.Di quello che succede dietro le quinte, prima di salire sul, non se ne parla mai.