Oasport.it - Martina Fidanza meraviglioso argento nel km da fermo agli Europei. Van de Wouw da record del mondo

La serata della penultima giornata deglidi ciclismo su pista in quel di Zolder (Belgio) comincia nel migliore dei modi per l’Italia. Arriva una bellissima meda d’pernel chilometro da: 1:05.969 il tempo dell’azzurra che quindi raccoglie la seconda meda di questo Europeo dopo l’oro nello scratch.I buoni sentori per la classe 1999 nativa di Ponte San Pietro erano arrivati sin dalle qualificazioni che l’avevano vista piazzarsi in terza piazza con il crono di 1:05.834, un tempo leggermente peggiorato in finale, ma che comunque le è valso l’grazie a un ultimo giro poderoso in cui ha fatto veramente la differenza.Meda d’oro per una mostruosa Hetty van de: l’olandese addirittura fa registrare il nuovodelin 1:04.497 e ha sbriciolato la concorrenza, distanziando la nostraper 1?472.