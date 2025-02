Marte in 40 giorni? Rosatom sviluppa un prototipo di motore a plasma per missioni spaziali profonde

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –, l'agenzia statale russa per l'energia atomica, ha recentemente annunciato lo sviluppo di undielettrico, una tecnologia di per sè rivoluzionaria che potrebbe rivoluzionare la stessa concezione dei viaggiprofondi. Ilto dall'agenzia statale russa per l'energia atomica, basato su un acceleratore dimagnetico, offre prestazioni .