Inter-news.it - Marocchi: «Juventus-Inter? Due strade! Gap forte in un reparto»

ha presentato la partita tradi domani all’Allianz Stadium. Poi individua undov’è parecchia differenza.STATO DI FORMA – Giancarloanalizza così: «I bianconeri hanno dato troppe volte l’impressione si essersi ripresi per poi incappare in passi falsi. Al netto delle tre vittorie di fila, faccio fatica a fidarmi. La Juve è partita bene in campionato mostrando come prima certezza la solidità difensiva. Una qualità che abbiamo subito dato per assodata, acquisita. Poi anche quella certezza è venuta a mancare. L’impressione è che nessuno dei giocatori sia riuscito a esprimersi al meglio e che Thiago sia ancora alla ricerca del vero 11 titolare. Quando dice che tutti sono importanti ha ragione, ma tra “importanti” e “titolari” c’è una bella differenza.