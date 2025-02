Liberoquotidiano.it - Mario Draghi, siluro su Bruxelles: "Il problema non sono i dazi di Trump, cosa non avete fatto"

Tra crescita anemica e minacce deiUsa "le ultime settimane hanno fornito un duro promemoria circa le vulnerabilità dell'Europa" considerando "la dipendenza dalla domanda estera". Lo sottolinea l'ex premier e presidente della Bcein un commento pubblicato sul 'Financial Times' in cui spiega come "dueri principali hanno condotto l'Europa in questa situazione difficile, ma posanche farla uscire" dalla crisi purché sia "disponibile a un cambiamento radicale". "Il primo è la lunga incapacità dell'UE di affrontare i suoi vincoli sulle forniture, in particolare le elevate barriere interne e gli ostacoli normativi. Questimolto più dannosi per la crescita di qualsiasi tariffa che gli Stati Uniti potrebbero imporre e i loro effetti dannosi stanno aumentando nel tempo.