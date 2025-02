Mario Draghi e la minaccia di una guerra commerciale con Trump | L’Ue si è imposta dazi da sola serve un cambiamento radicale

Leggi su Open.online

Altro chedagli Stati Uniti, è l’Europa a imporrea sé stessa. Ne è convinto, che in un’editoriale sul Financial Times torna a sollecitare interventi ambiziosi e urgenti per favorire l’innovazione e ridurre la dipendenza del Vecchio Continente dalle importazioni dall’estero. «È necessario un», scrive l’ex premier ed ex presidente della Bce sulle pagine del quotidiano finanziario. «Un uso più proattivo – continua– della politica fiscale, sotto forma di maggiori investimenti produttivi, contribuirebbe a ridurre i surplus commerciali e invierebbe un forte segnale alle aziende affinché investano di più in ricerca e sviluppo».Le barriere interneL’ex premier riconosce che la diffusione di regolamenti e direttive da parte dell’Unione europea «è stata progettata per proteggere i cittadini dai nuovi rischi tecnologici».