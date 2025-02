Anteprima24.it - Maresca, il Senato ha salvato l’amministrazione Manfredi

Tempo di lettura: 2 minuti“In settimana ilhadel sindaco. E’ stata una scelta difficile, ma di grande responsabilità. Una maggioranza di centrodestra è andata in aiuto di una città, governata dal centrosinistra. Non so cosa sarebbe accaduto a parti invertite. È stata data una straordinaria dimostrazione di cosa significhi governare. Quando si viene eletti, si acquisisce responsabilità di governo indipendentemente dal colore politico. Per troppo tempo in questo Paese, invece, si sono fatte bagattelle di bandiera senza pensare al bene dei cittadini. Non so se è chiaro, anche se con onestà intellettuale lo ha riconosciuto anche il sindaco, ilha evitato seri problemi di contabilità al comune di Napoli e forse anche il rischio di fallimento, buttando all’ara tutto il cosiddetto Patto per Napoli.