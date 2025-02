Ilfoglio.it - Marco Belpoliti e l'intellettualismo stagnante

Si potrebbe pensare che una certa retorica, che ai più rende noiosi e indigesti i “prodotti culturali”, sia caratteristica di una certa generazione, quella dei boomer. Il pensiero, da una prospettiva millennial, viene leggendo l’ultimo libro di, Nord nord (Einaudi). Poi, a pensarci meglio, vengono in mente contemporanei del settantenneche si salvano dagli sbrodolamenti ampollosi, dai periodi dove si vuole allo stesso tempo mostrare che si è andati a scuola (o che si ha una connessione internet) ma che si sanno anche apprezzare le cose semplici della vita, e dalle frasi da liceale arrogantello – “mi è parso di capire che ogni sasso o pietra (.) conservi una memoria che noi umani non possediamo”. Ok boomer, direbbero i meme. Nel libro ci troviamo in situazioni dove si è sempre buoni, calmi, generosi – addirittura saggi! – dove si osserva il mondo con la pretesa di dire qualcosa di nuovo, o se non altro di stimolante, ma si finisce per guardarsi l’ombelico, o dire che io Ceronetti l’ho conosciuto (vi ricordate Scalfari con Calvino?).