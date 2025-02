Game-experience.it - Marathon, Bungie ha in programma uno Showcase dedicato ad Aprile 2025?

Dopo un lungo silenzio,, il nuovo extraction shooter di, potrebbe finalmente tornare sotto i riflettori. Secondo il giornalista Jeff Grubb, l’azienda ha intenzione di rivelare nuovi dettagli sul gioco con unprevisto per.Secondo il giornalista, la decisione di non mostraredurante lo State of Play di febbraio suggerisce chevoglia mantenere il pieno controllo sulla comunicazione, adottando la stessa strategia utilizzata per Destiny 2. Questo significa che i fan dovranno attendere ancora un po’ prima di vedere il gameplay in azione.Ebbene sì, l’assenza del gioco dall’ultimo appuntamento comunicativo di Sony ha deluso numerosi fan, ma secondo Jeff Grubb era un qualcosa di prevedibile., infatti, preferisce presentare i suoi giochi con eventi separati piuttosto che affidarsi alla vetrina di PlayStation.