Bergamonews.it - Manuel Vargiu morto per un bullone, si indaga per omicidio colposo: una consulenza sul macchinario che stava azionando

Ponteranica. Nel mezzo formalità e tempi tecnici, ma la strade delle indagini che proveranno a far luce sulla morte dipotrebbe già essere tracciata. Il pubblico ministero Giancarlo Mancusi aprirà un fascicolo per, dopodiché disporrà l’autopsia e con ogni probabilità una perizia suldal quale è ‘esploso’ ilche ha colpito alla testa il 45enne di Ponteranica, uccidendolo.Ilin questione, un trita legna, era appena arrivato in ditta, acquistato da un’imprenditore della zona con tanto di fattura. Era appena arrivato, ma non era affatto nuovo, tutt’altro: era piuttosto datato e andava sistemato., meccanico, era stato chiamato mercoledì pomeriggio dall’azienda agricola Vivai Cattaneo di Valbrembo per azionare il trita legna, ma appena ci ha provato unimpazzito è schizzato dal motore come un proiettile; a una velocità così elevata che ilnemmeno si trova, anche se si vede chiaramente che c’è un pezzo mancante.