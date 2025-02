Bresciatoday.it - Manto stradale groviera, la SP67 chiude per manutenzione

Si preparano due mesi e mezzo di disagi per chi percorre la SP 67 Castenedolo-Virle Treponti: a partire da lunedì, il segmento che a Rezzato va dall'intersezione della cascina Ghidone fino a via Bronzetti, tra il civico 13 e l'incrocio con via San Giacomo, sarà chiuso al traffico. La decisione si.