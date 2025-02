Ilrestodelcarlino.it - Manipolò l’ex compagno per ottenere borse e vestiti

Rimini, 15 febbraio 2025 –, profumi,. E poi scatole di cioccolatini di una rinomata pasticceria per migliaia di euro. Per compiacere la ragazza di cui era innamorato, lui – un 37enne – si era svenato dilapidando montagne di denaro e chiedendolo in prestito a destra e manca quando i suoi fondi personali non bastavano. La vicenda vede protagonista una giovane donna sammarinese accusata, davanti al commissario della legge di San Marino Antonella Volpinari, di truffa ai danni del suo ex, un uomo che, secondo la ricostruzione dell’accusa, sarebbe stato completamente soggiogato dalla partner, arrivando a dilapidare le proprie risorse economiche per soddisfare le sue richieste. L’accusa contesta alla donna un comportamento manipolatorio che avrebbe portato l’uomo a spendere somme ingenti in beni di lusso, tra cui, profumi e, ma il dettaglio più eclatante riguarda un acquisto di cioccolato per un valore di 3.