Mani della ’ndrangheta sul ristorante di lusso

Laè sempre più pervasiva. La Procura è convinta abbia messo leanche su un noto localemovida, ilReverso Tower, che guarda la città dal quattordicesimo piano di una delle torri di via Flero in città: alcune quote societarie, riconducibili per chi indaga a un sodalizio di stampo mafioso, sono state sequestrate. È quanto emerge dall’ultima maxi inchiestaDda di Brescia, che nelle scorse ore con la finanza ha fatto finire in carcere 12 persone tra la Lombardia e la Calabria, e sequestrato 8,5 milioni. Il locale fino al 2019 era gestito da un società poi messa in liquidazione. Al momento del subentro nell’affitto dell’attività, comparvero sulla scena alcuni degli arrestati: Natalino Cambareri, 55 anni, calabrese residente in città - presunto boss di un’associazione ‘ndranghetista finalizzata a una moltitudine di reati tributari - Hug Giang V, 45 anni, vietnamita di casa nel Mantovano e Giuseppe Zeli, 49 anni, bresciano, tutti in carcere (a Brescia nell’ambito dell’indagine in questione sono stati arrestati anche Vincenzo Cacciola, 52enne di Lumezzane, Liguan Hu, 58enne cinese di Capriano, Simone Iacca, 39enne di Desenzano).