Manchester City – Newcastle in tv e in streaming | dove vedere il big match di Premier

, 15 febbraio 2025 – Oggi alle 16 andrà in scena lo scontro tra, valevole per la venticinquesima giornata diLeague. Le due squadre si trovano a quota 41 punti in classifica e condividono il quinto posto alle spalle del Chelsea (quarto con 43 punti conquistati finora). La posta in palio è tanta, dal momento che, con moltissime probabilità, le squadre diLeague che si qualificheranno alla prossima Champions saranno cinque, perciò la partita di oggi assume ancora più importanza. Inoltre, non si può non tener conto del Bournemouth, settimo con 40 punti conquistati finora, che tallona sia i citizens che i Magpies e che potrebbe approfittare di questo scontro diretto per portarsi in quinta posizione in solitaria. I rossoneri, infatti, affronteranno alla stessa ora il Southampton, ultima in classifica con soli 9 punti.