Cesenatoday.it - Mancanza di personale qualificato? E le catene alberghiere si convertono al b&b

Leggi su Cesenatoday.it

Locali commerciali di piccolo taglio (tra i 40 e gli 80 metri quadri) che vengono ritenuti interessanti come forme di investimento. Anche dalle, che faticano a trovaree pensano a convertirsi in gestori di bed and breakfast. È uno dei punti che emerge dal.