Ilrestodelcarlino.it - Maltrattati dalla figlia, i racconti in aula del padre: “Denunciata per aiutarla”

Ascoli, 15 febbraio 2025 – “Sono stato costretto a denunciare mia, ma l’ho fatto solo perché prendesse una strada verso cure più appropriate per i problemi che aveva”. E’ la testimonianza resa da un ascolano che il giudice delle udienze preliminari del tribunale di Ascoli Barbara Caponetti ha voluto sentire nell’ambito del processo alla, accusata di maltrattamenti nei loro confronti dele della madre. Il magistrato ha voluto sentire in udienza il racconto del, sul quale si sarebbero maggiormente concentrati gli episodi che hanno fatto finire sotto inchiesta l’imputata, una 30enne che, su richiesta degli avvocati difensori Umberto Gramenzi e Silvia Morganti, sarà processata con rito abbreviato, così da ottenere uno sconto di pena di un terzo in caso di condanna. Ile la madre l’hanno, ma non si sono costituiti parte civile nel procedimento che vede la loroimputata di maltrattamenti in famiglia.