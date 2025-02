Ilrestodelcarlino.it - Maltempo, oggi solo tre anticipi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La pia (anche neve in altura) che cade incessante da ieri ha portato al rinvio dei campionati provinciali. I Comitati Figc di Modena, Reggio e Bologna hanno sospeso tutte le gare dei giovanili e tutte quelle di Seconda e Terza, compresi glidie i sintetici.dunque restano in piedi tre soliche riguardano le modenesi (ore 15): in Promozione c’è il derby fra la Sanmichelese quinta (squalificato Frimpong) e il Montombraro prima fuori dai playout (squalificati Bigi e Carnazza), in Prima "D" Cavezzo-Nonantola e in Prima "E" Ravarino-La Dozza (ore 13 a Castelfranco). Serie D. Domani si gioca la 7^ di ritorno con la "bomba" Zenith che pende sulla classifica. Il ricorso della Cittadella per l’irregolare tesseramento del giocatore toscano Tempestini potrebbe infatti riscrivere la classifica, con lo 0-3 per la gara di San Damaso e ben 19 punti di penalizzazione possibili ai toscani, uno per ogni gara in cui il giocatore (che secondo il ricorso dai registri federali non sarebbe tesserato con nessuno) è andato in distinta fin qui.