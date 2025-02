Lanazione.it - Maltempo in provincia di Lucca: Leccio e Fossanuova pieni. Notte di paura a Porcari

Leggi su Lanazione.it

), 15 febbraio 2025 - Un centimetro. La distanza che ha separatoda una esondazione. L’acqua invece è entrata in alcune case di corte Pacconi, al di sotto del livello della strada.diper il torrentearrivato a sfiorare il culmine dell’argine, all’altezza del ponte di via Carlotti, dove ci sono diverse abitazioni. Situazione difficile anche per il, che poi è stato fatto scolmare nel Rogio. La situazione è peggiorata nella serata di giovedì, tra le 20 e le 22 in particolare. Osservati speciali i torrenti e i rii del territorio, con gli occhi vigili dei tecnici e dei volontari della Protezione Civile a monitorare gli sviluppi della perturbazione. Intorno alle 22.45 di giovedì è stato deciso di pompare nella Ralla il torrente Rietto per alleviare il sovraccarico.