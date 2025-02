Thesocialpost.it - Mahmood, tutto ciò che non sapete sul cantante: esordi e vita privata

Chi è Alessandro?Alessandro Mahmoud, noto artisticamente come, è uno dei cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano contemporaneo. Nato a Milano il 12 settembre 1992 da madre italiana e padre egiziano, ha saputo distinguersi per il suo stile unico, capace di mescolare pop, R&B e sonorità mediorientali, creando un’identità musicale originale e riconoscibile.La sua carriera ha preso il via grazie alla partecipazione a X Factor nel 2012, ma il successo arriva qualche anno più tardi. Nel 2018 vince Sanremo Giovani con il brano Gioventù bruciata, conquistandosi l’accesso al Festival di Sanremo 2019. È qui che il pubblico lo conosce veramente, grazie alla vittoria con Soldi, brano che diventa un tormentone e gli apre le porte dell’Eurovision Song Contest, dove si classifica al secondo posto.