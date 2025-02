Davidemaggio.it - Mahmood esplosivo: lasciatelo cantare!

era stato chiaro questa mattina in conferenza stampa: la co-conduzione della quarta serata di Sanremo 2025 non era una prova generale, perchè ha ancora tanto da dire nella musica e la carriera televisiva non è nelle sue priorità. E, signore e signori, non scherzava.Nel presentare i cantanti in gara si è mostrato da subito impacciato e in difficoltà, un assoluto pesce fuor d’acqua la cui presenza accanto a Carlo Conti risultava quasi imbarazzante. Perchè la tv non si improvvisa, è un mestiere e richiede o un talento innato o esperienza, c’è poco da fare.La co-conduzione diè mediocre, la sua esibizione ottimaPoi, all’improvviso, la trasformazione.si è esibito in un medley dei suoi successi e la sua presenza scenica ha riempito il teatro: tolto il castigato completo scuro usato per co-condurre, ha indossato un pantalone rosso luccicante e a torso nudo ha cantato, ballato e incantato con la sua fisicità.