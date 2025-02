Movieplayer.it - Mahmood e Bianca Balti tornano a sorpresa a Sanremo 2025 durante la serata finale: cosa faranno

Leggi su Movieplayer.it

Per ildella settantacinquesima edizione del Festival di, è previsto il ritorno di due grandi personaggi di questa kermesse:. I due avranno un ruolo importante in questa puntata, ecco. Laconclusiva del Festival di, in programma sabato 15 febbraio, promette emozioni uniche con il ritorno di due protagonisti d'eccezione: la supermodellae il cantautore. L'annuncio è stato dato da Carlo Contila conferenza stampa di presentazione dellainsieme per ladi, che ha già incantato il pubblico nelle serate precedenti, tornerà sul palco dell'Ariston per consegnare alcuni premi speciali. La modella italiana, nota per la sua carriera internazionale e recentemente per la sua battaglia contro il cancro ovarico, ha mostrato tutta la .