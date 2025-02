Ilfoglio.it - Magic Johnson: la stella tra le stelle

Leggi su Ilfoglio.it

“Mancano 30 secondi alla fine. speriamo ci sia un time-out per togliereda questa partita.”. Era in stato di grazia anche coach Dan Peterson mentre commentava da Orlando l’All Star Ga. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti