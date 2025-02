Palermotoday.it - Mafia, l'accusa delle opposizioni: "Sul sito del Comune introvabile il bando sui beni confiscati"

Leggi su Palermotoday.it

"A poche ore dalla scadenza della prima fase delper l’assegnazione dei, è ormai evidente che al, come si dice in gergo, o ci sono o ci fanno. Sulistituzionale ilè di fatto invisibile, accessibile soltanto a chi sa già dove trovarlo, nascosto in un.