Maceratese | turno chiave | Un derby fondamentale

Non c’è solo il-Tolentino, questa giornata propone altre partite interessanti presentate dall’allenatore Luca Manisera. Monturano-Montefano: "Il Montefano si è tirata fuori dalla zona pericolosa e ha la tranquillità per diventare una sorpresa. Il Monturano deve provare a vincere per rimanere a ridosso della zona playout la cui griglia è definita dopo che Montefano e Matelica si sono staccate". Fano-Urbino: "L’Urbino se fa la sua gara espugna Fano che ha ormai abdicato". Chiesanuova-Fabriano Cerreto: "Il Chiesanuova vorrà rimanere attaccato al gruppo di testa, il Fabriano deve fare punti da prendere ovunque per assicurarsi la migliore posizione nei playout". K Sport Montecchio Gallo-Atletico Mariner: "K Sport favorito anche se l’Atletico sta dando segnali di ripresa".-Tolentino: "Una gara estremamente importante per lacontro un avversario che sta facendo molto bene.