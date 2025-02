Ilnapolista.it - «Ma chi posso mettere?», Dazn riporta le parole di Conte al suo vice

Durante il secondo tempo della sfida del Napoli contro la Lazio, nel momento in cui il risultato pendeva a favore degli azzurri con l’1-2 per l’autogol di Marusic, Antoniosi è rivolto al suoallenatore Stellini per chiedere consiglio su possibili sostituzioni da fare.L’inviato diha infattiuna frase che fa capire la situazione di emergenza «Ma chi?»Situazione che è stata sottolineata da Stramaccioni a fine gara«Finisce due a due con Antonioche infuriato si è avviato direttamente negli spogliatoio, perché pareggiare all’87esimo, premesso che è un pareggio che la Lazio ha meritato, lascia l’amaro in bocca perché l’Inter avrà un’occasione importate.Per sfortuna del Napoli, il gol è nato dell’asse dell’ennesimo cambiamento del Napoli sulla fascia sinistra dovenon trovava l’equilibrio.