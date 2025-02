Donnapop.it - Lutto per Giulia Stabile, la ballerina racconta il suo dolore su Instagram: ecco cosa è successo

Leggi su Donnapop.it

ha vissuto un tremendodi recente; laha condiviso suil suo, accerchiata dall’affetto dei fan, seppur virtuale. Ma?Giorni tristi per, divenuta nota al grande pubblico per via della sua partecipazione, con annessa vittoria, ad Amici di Maria De Filippi. Di recente laha parlato del terribileche sta vivendo: il suo amato cagnolino Gaston è venuto a mancare, lasciando un vuoto incolmabile.il terribileche sta vivendocondivide con i suoi followers qualsiasi traguardo della sua carriera, ma di recente, purtroppo, ha dato ai suoi fan una tremenda notizia. La, infatti, ha perso il suo amatissimo cagnolino. Sui social, condividendo diversi momenti insieme all’animale, ha scritto parole al miele per ricordarlo.