Lutto nella famiglia di Giulia Cecchettin | morta la nonna Carla Gatto a 76 anni

Ancora un dolore per laCecchetin: nel pomeriggio del 14 febbraio è, infatti, la pittrice e scrittrice rodigina, 76di, la 22enne di Vigonovo (Venezia) uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta l’11 novembre del 2023.Leggi anche: “È lei”. Era scomparsa da, Rosanna è stata ritrovata così: il drammatico annuncioLa donna, originaria di San Martino di Venezze e che viveva a Beverare (Rovigo), è venuta a mancare a seguito di un malore improvviso: è stata elitrasportata d’urgenza all’ospedale di Verona e ha perso la vita il giorno di San Valentino. Scrittrice e pittrice, madre di Gino, dopo il femminicidio della nipote aveva sempre sostenuto il figlio nelle sue battaglie contro i femminicidi e il patriarcato.«Forza mamma, non smettere di lottare» aveva scritto proprio Gino su Facebook subito dopo il ricovero della madre, seguito dal post del testo della canzone, in gara a Sanremo, «Quando sarai piccola» di Simone Cristicchi.