L’Uomo di Argilla – Il Film Rivelazione di Anaïs Tellenne è Arrivato nei Cinema Italiani ??

Dal 13 febbraio, l’opera poetica vincitrice del Gran Prix al My FrenchFestival è nelle saledi, il toccantedi, con Raphaël Thiéry ed Emmanuelle Devos, è finalmente approdato nelle sale italiane dal 13 febbraio 2024, distribuito da Satine.Acclamato dalla critica e vincitore del Gran Prix al My FrenchFestival, ilè stato celebrato dal Presidente di Giuria Viggo Mortensen come:“Una poesia che arriva senza preavviso e indugia nel cuore come una canzone”.Un riconoscimento unanime, condiviso dai giurati Zar Amir, Tarik Saleh, Noémie Merlant, Andrey Zvyagintsev e lo stesso Viggo Mortensen, che ne hanno esaltato l’autenticità visiva e narrativa, la fotografia evocativa e il realismo emozionale.di: un viaggiotografico tra fiaba e realtàDopo la sua presentazione alla 80ª Mostra Internazionale d’Artetografica di Venezia nella sezione Orizzonti Extra e la vittoria del Premio del Pubblico al Busan InternationalFestival 2023,diè ora nei, pronto a emozionare il pubblico con la sua delicatezza e profondità.