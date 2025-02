Movieplayer.it - L'uomo d'argilla, intervista a Raphaël Thiéry: “Sono attratto dal cinema che parte dalla realtà”

Leggi su Movieplayer.it

L'esordio al lungometraggio di Anaïs Tellenne e il sentirsi visti, la stesura della sua prima sceneggiatura e i film che prendono spunto dal tangibile: l'attore racconta la pellicola. In sala. Quando i fotografi gli chiedono di mettersi in posaappoggia le mani sui fianchi e porge loro le spalle facendosi una risata prima di concedersi all'obiettivo. L'attore francese, recentemente visto in Povere creature! e Le vele scarlatte è ospite dell'Ambasciata di Francia a due passi da Campo de' fiori, a Roma. Quando lo incontriamo per la nostra, l'ultima della giornata, ci chiede di potersi prima fumare una sigaretta. Una piccola pausa prima di reimmergersi nel mondo de L'd', esordio al lungometraggio di Anaïs Tellenne. La storia ruota attorno a un, l'omonimofisicità possente .