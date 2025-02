Ilgiornale.it - L’ultima coda rossa dei Tuskegee

I Tuskegee erano i piloti afroamericani che sfidarono i pregiudizi razziali in America e i caccia tedeschi nei cieli di guerra dell'Europa. L'ultimo ancora in vita è morto a 100 anni. Si era arruolato come volontario per ottenere le ali che lo portarono alla Top Gun