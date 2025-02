Internews24.com - Lucio su Juve Inter: «Attento Thiago Motta, per i tuoi difensori marcare Lautaro e Thuram non sarà facile…»

di Redazionesu: «nonfacile.» Le parole dell’ex difensore nerazzurroCosi, ex difensore di, ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole:LE PAROLE- «La squadra dista pagando l’assenza di un colosso come Bremer e non lo dico solo perché è brasiliano. Ci sono pochiche sanno proteggere tutta la squadra come lui. Nel complesso, l’ha dimostrato di essere più forte e di avere armi diverse per colpire, poi in fase difensiva ha sicuramente maggiori certezze: i centrali di Inzaghi non sanno solo stare sull’uomo, ma sono la chiave per creare gioco. Però, affrontare in trasferta una sfida come questa pesa sempre un po’. Senza scordare gli attaccanti, che sono il pericolo numero 1 a Torino: anche vedendoli da fuori, posso dire cheMartinez e Marcusnon è mai facile per nessuno»Leggi sunews24.