Juventusnews24.com - Lucio sicuro: «Ho giocato poco allo Stadium, ma posso dire questo. La Juve trova sempre motivazioni contro l’Inter, quella assenza peserà»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24ha analizzato il derby d’Italia trantus e Inter: l’ex difensore brasiliano vede i nerazzurri favoriti in vista del confrontotto bianconerazzurroLa Gazzetta dello Sport ha presentato il derby d’Italia trantus e Inter, affidandosi alla voce di, ex difensore di entrambe le squadre. Ecco cos’ha detto l’ex difensore brasiliano alla Rosea.PAROLE – «Hontus, ma so che è uno stadio difficile per le squadre che arrivano lì. Ancora di più incaso perchéi bianconerinoin più. La squadra di Thiago Motta sta pagando, però, l’di un colosso come Bremer e non lo dico solo perché è brasiliano. Ci sono pochi difensori che sanno proteggere tutta la squadra come lui.